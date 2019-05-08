Rektörlerden Başkan Altay'a ziyaret

Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi rektörleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Uğur İbrahim Altay'ı tebrik eden Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, yerel yönetimler olarak üniversitelerle işbirliğine önem verdiklerini belirterek, Konya'nın kalkınması adına el ele vererek hep birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.