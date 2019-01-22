“Reng-i Hakkari” Konya'da sahne alacak

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu”, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın davetlisi olarak 24 Ocak'ta Konya'ya gelerek, Selçuklu Kongre Merkezinde sahne alacak.

Reng-i Hakkari Kültür Sanat Topluluğu, Konya ve Hakkari Valiliğinin işbirliğinde kentin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğini 24 Ocak'ta Konya'ya taşıyacak. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, topluluğun Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisi, zeybek, teke ve horon oyunlarının yanı sıra kentin gelenek ve göreneklerinin yansıtılacağı etkinliklerle herkesi kendine hayran bırakacağını söyledi. Hakkari'de görev yaptığı dönemdeki izlenimlerini de aktaran Toprak, Hakkari'de cana yakın, vefalı, duygusal bir insan topluluğunun olduğunu belirterek, "Zorunlu bir memuriyet ya da askerlik olmadığı müddetçe Konya'dan çoğu vatandaşımız Hakkari'ye gitme fırsatı bulmamıştır. Konya ile Hakkari'yi, bu iki güzel şehrimizi bir şekilde buluşturma yolunu düşündük. Bunun da en iyi yolunun Reng-i Hakkari grubunun gelmesiyle olacağı fikrine vardık. Bu program, bölgelerimiz ve illerimiz arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğe, birbirimizi tanımaya vesile olacak ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek. Ben bu düşüncelerle grubumuzu Konya'ya davet ettim. Onlar da büyük bir memnuniyet ve özlemle davetimizi kabul ettiler. 24 Ocak, Perşembe günü saat 19.00'da Selçuklu Kongre Merkezimizde bir gösteri sergileyecekler ve program ücretsiz olacak. Tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.