Restore edilen Nasreddin Hoca Türbesi ile Hasan Paşa İmaret Camii'nin açılışı yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon projeleri tamamlanarak hizmete sunulan Hasan Paşa İmaret Camii ile Nasreddin Hoca Türbesi'nin resmi açılışları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış öncesi Akşehir Belediyesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindekiler daha sonra restorasyon sonrası resmi açılışı yapılacak olan Hasan Paşa İmaret Camii'ne geçerek öğle namazını kıldı. Cami avlusunda dua edilmesinin ardından Bakan Yardımcısı Demircan ve protokol mensupları açılış töreninin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı'na geçti.

Buradaki törende konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir'imiz kültür potansiyeli çok yüksek olan bir şehirdir. 154 adet tescilli Selçuklu dönemi eseri, 2 bin cumbalı evi, cumhuriyet dönemi başlarında 19 adet medresesi ile birçok cami, mescit ve hamam ile kültür mirasımız çok zengindir. Cumbalı evlerden yaklaşık 500 adeti belediyemiz tarafından sokak sağlıklaştırma projemizle yıkılıp kaybolmaktan kurtarıldı, turizme kazandırıldı. Yine birçok konak restorasyonu yapılarak butik otel olarak hizmete sunuldu. Halen Tarihi Hamam, Kilise ve Papaz evi restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları da devam etmektedir. Bugüne kadar 255 milyon TL'lik restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışması gerçekleştirilmiştir” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da yaptığı konuşmada, emek veren, hizmet eden, gayret eden, dua eden herkese teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de, “Bir taraftan Cumhurbaşkanımız diğer taraftan belediye başkanlarımız, ülkemizi adeta eserlerle donatıyor. Eser ve yatırım siyasetinin temsilcileri olarak bizler yaptıklarımızla konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, eser ve hizmet siyaseti yaptıklarına değinerek, "Cumhurbaşkanımız hep aynı şeyi söyler. Bizler ‘eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz” der. Bazen eserleri ve hizmetleri yaparken kendinizi ifade edemezsiniz ama hizmetler biter faydasını görmeye başladığınızda bu sefer takdir edilirsiniz" dedi.

Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli iki vazifesinden birinin tarihi mekanları restore etmek, onları ayakta tutmak olduğunu belirterek, “Somut miras diyoruz buna. Yani antik kentlerden tutun, tarihi mekanlar, hanlar, hamamlar, çeşmeler, camiler, bizi biz yapan değerler, sivil mimari örnekleri. Sadece burada değil, Türkiye'nin dört bir tarafında hummalı çalışma 20 yıldır devam ediyor. Ben buraya Tokat'tan geldim. Orası da inanılmaz olmuş, Amasya'yı da biliyorsunuz. En son Diyarbakır'daydım. Oralar, o tarihi mekanlar, nasıl da elden geçirilmiş. Nasıl hizmet edilmiş? Her yer pırıl pırıl. Kültürümüzü, sanatımızı, tarihimizi bu tarihi mekanlarda korumazsak, yeni binaları gençlerimiz, mimarlarımız bu mekanlardan ilham alarak yapamazlar. Yani üzüm üzüme baka baka kararır, tarihimize bu mekanlarla bakacağız, yenilikleri de üzerine yeni değerler katarak gerçekleştireceğiz. Kimliğimiz bu tarihi mekanlarda” diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol mensupları tarafından kurdele kesilerek Nasreddin Hoca Türbesi ile Hasan Paşa İmaret Camii'nin restorasyon sonrası resmi açılışı gerçekleştirildi. Tören sonunda Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Bakan Yardımcısı Demircan'a üzerinde Nasreddin Hoca Türbesi bulunan bir tablo armağan edildi. Açılışın ardından Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret eden heyet burada Nasreddin Hoca'ya dua etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan türbe önündeki ‘dünyanın ortası burasıdır' yazan platforma da çıkarak fotoğraf çektirdi.

Bakan Yardımcısı ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretleri yapıp, Nasreddin Hoca'nın hocası olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerinin türbesini de ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan buranın da restore edilmesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, bazı kamu kurum müdürleri ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.