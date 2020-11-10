Ruhsatsız av tüfeğiyle avlanan avcıya 2 bin 89 lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ruhsatsız av tüfeğiyle kara avcılığı yaptığı iddia edilen kişiye milli parklar ekipleri tarafından 2 bin 89 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, gece saatlerinde av koruma ve kontrol faaliyeti yürüttükleri esnada ormanlık saha içerisinde av yapan bir kişiyi yakaladı. Yasa dışı av yapan şahsa 2 bin 89 lira idari para cezası kesen ekipler, şahsın avda kullandığı ruhsatsız otomatik av tüfeğine ise el koydu.

Yasa dışı avlanmaya yönelik denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.