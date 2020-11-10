İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ruhsatsız av tüfeğiyle avlanan avcıya 2 bin 89 lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ruhsatsız av tüfeğiyle kara avcılığı yaptığı iddia edilen kişiye milli parklar ekipleri tarafından 2 bin 89 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ruhsatsız av tüfeğiyle kara avcılığı yaptığı iddia edilen kişiye milli parklar ekipleri tarafından 2 bin 89 lira idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, gece saatlerinde av koruma ve kontrol faaliyeti yürüttükleri esnada ormanlık saha içerisinde av yapan bir kişiyi yakaladı. Yasa dışı av yapan şahsa 2 bin 89 lira idari para cezası kesen ekipler, şahsın avda kullandığı ruhsatsız otomatik av tüfeğine ise el koydu.


Yasa dışı avlanmaya yönelik denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.