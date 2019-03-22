Ruhsatsız silah satıcılarına operasyon

Konya'da ruhsatsız silah satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hüyük İlçesi İlmen Mahallesinde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca satışı yaptığı bilgisi alınan M.Y., A.A., A.M.S. ve N.Y. isimli 4 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız av tüfeği, 1'i kurusıkıdan bozma iki tabanca ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alınırken savcılık talimatıyla şüpheliler ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.