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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya'da sahne aldı

Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent Konya’da sahne aldı.

Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent Konya'da sahne aldı.


135 kişilik Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, ünlü sanatçı Haluk Levent ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konyalı izleyicilere konser verdi. Rus Kızılordu Korosu, marşlarını Konyalılar için seslendirdi. Haluk Levent de, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi. Rusça repertuarın yanında sahne şovları ve Cumhuriyet Marşlarından oluşan program seyircilerden ilgi gördü.

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