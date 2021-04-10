Rus turist otobüs kazasında hayatını kaybetti

Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kaza yapan tur otobüsünde hayatını kaybeden Rus turistin kimliği belli oldu.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Aksaray Karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı Temsa marka yolcu otobüsü tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, 1 Rus turist hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, devrilen otobüsün altında sıkışan turistin çıkarılması için kurtarıcı yardımıyla çalışma yaptı. Kurtarıcı marifetiyle düzeltilen otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist Elena Avtaikina hayatını kaybetti. Turistin cansız bedeni cenaze aracına taşınarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.