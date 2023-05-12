Rüzgarın kırdığı dalın altında kalan genç yaralandı

Konya'da parkta ağacın altında oturduğu sırada rüzgar nedeniyle kırılan dalın üzerine düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesinde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte parkta ağacın altında oturan 17 yaşındaki A.T.A., rüzgar nedeniyle kırılan dalın altında kaldı. Arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.