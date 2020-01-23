Sağlık Bakanlığı'ndan Konya'ya 9 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğüne 9 tam donanımlı ambulans tahsis edildi. Ambulanslar, il sağlık müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törenle 112 acil servis istasyon sorumlularına teslim edildi. Son gelen 9 ambulans ile birlikte Konya 112 acil sağlık hizmetleri bünyesinde hizmet sunan ambulans sayısının da 115'e ulaştığı açıklandı.

Ambulans teslim programı öncesi kısa bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Türkiye'nin en geniş yüzölçümüne sahip ilinin Konya olduğunu vurgulayarak, vakaya ulaşım oranının en kısa süreye indirebilmesi adına yeni ambulansların önemli bir rol üstleneceklerini söyledi. Prof. Dr. Koç, “Son dönemde hizmete açtığımız 9 yeni 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarımızla birlikte toplam istasyon sayımız ilimizde 78'e ulaştı. Acil servis istasyonlarının fiziki şartlarının düzeltilmesinin yanı sıra ambulanslarının da hızlı bir şekilde yenilenmesi için gayret gösteriyoruz. Yılda yaklaşık 170 bin vakaya dakikalar içerisinde ulaşarak vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında olan 112 ekiplerimiz, filomuza yeni eklenen ambulanslarımızla daha da kaliteli hizmet sunacaklardır. Bu nedenle, bizlere bu desteği sağlayan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere katkıda bulunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan dua ve konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin ve diğer hizmet başkanlarımız tarafından ambulans anahtarları 112 acil servis sorumlularına teslim edildi. Hizmet sunacak olan 9 yeni ambulanstan 3'ünün Konya merkezde diğerlerinin ise Ereğli, Karapınar, Akşehir, Seydişehir, Kulu ve Kadınhanı ilçelerinde hizmet verecekleri açıklandı. Sağlık ordusunun filosuna katılan yeni ambulanslar sirenler eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.