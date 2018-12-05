İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarından döner sermaye açıklaması

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, döner sermaye sistemine güvenerek kredi çeken ve harcamalarını ayarlayan sağlık çalışanlarının geçinemediğini söyledi.


Konya Numune Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanlarının da katıldığı basın açıklamasında konuşan Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, performansa dayalı döner sermaye sisteminin çalışana bir faydası kalmadığını ileri sürdü. Döner sermaye ödemelerine göre harcamalarını, kredi ve taksitlerini ayarlayan sağlık çalışanlarının geçinemez hale geldiğini vurgulayan Töke, “Bir çalışanın evine borcunu ödemediğinden dolayı haciz gelirse, geçim sıkıntısı nedeniyle ailesindeki huzur bozulursa bunun vebali çalışanın emeğini yok eden ve bunlara kayıtsız kalanlardadır. Çünkü döner sermaye sistemi çökerken çalışanı da girdabın içine aldı ama çare aranmadı, çözüm üretilmedi. Pansuman bile sayılmayacak tedbirler büyük çözümler gibi sunuldu” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.