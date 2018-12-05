Sağlık çalışanlarından döner sermaye açıklaması

Konya Numune Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanlarının da katıldığı basın açıklamasında konuşan Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, performansa dayalı döner sermaye sisteminin çalışana bir faydası kalmadığını ileri sürdü. Döner sermaye ödemelerine göre harcamalarını, kredi ve taksitlerini ayarlayan sağlık çalışanlarının geçinemez hale geldiğini vurgulayan Töke, “Bir çalışanın evine borcunu ödemediğinden dolayı haciz gelirse, geçim sıkıntısı nedeniyle ailesindeki huzur bozulursa bunun vebali çalışanın emeğini yok eden ve bunlara kayıtsız kalanlardadır. Çünkü döner sermaye sistemi çökerken çalışanı da girdabın içine aldı ama çare aranmadı, çözüm üretilmedi. Pansuman bile sayılmayacak tedbirler büyük çözümler gibi sunuldu” ifadelerini kullandı.