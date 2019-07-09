Sağlık meslek liselerine ilgi artıyor

Ali İhsan Kaya yaptığı açıklamada, ailelerin göz bebeği gibi yetiştirdiği çocuklarının en iyi okullarda okuyarak mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabileceği bir mesleğinin olmasını istediğini ifade etti. Bu bağlamda sağlık meslek liselerine olan teveccühün her geçen gün artmaya devam ettiğini kaydeden Kaya, “Öğrenciler staj süreçlerinde çalışma yaşamını yakından tanır, ekip çalışması yapar, iş disiplinini öğrenir ve yapacağı iş hakkında deneyim sahibi olur. Ayrıca üniversiteye geçiş yapacağı meslekleri de tanımış olur. Öğrenciler akranlarına göre staj ortamında kurdukları iletişimden dolayı yaşıtlarına göre sosyal becerileri daha güçlüdür. Hayatın gerçekleriyle erken yüzleşerek hayata bir adım önde başlarlar” dedi.

Sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin üniversitelerin iki yıllık bölümlerine yerleşme imkanı olduğunu hatırlatan Kaya, “Bunun yanı sıra iki yıllık önlisans sağlık bölümlerini bitirdikten sonra dikey geçiş sınavı (DGS) ile sağlık alanında 4 yıllık lisans programların tamamlayabilirler. Eğer ki; sağlık alanı dışında farklı bir bölüm okumak istediklerinde diğer liselerden mezun öğrencilerle aynı haklara sahiptirler. Sağlık meslek lisesi mezunu, kendi kendine yetebilen, çevresine ve ailesine sağlık danışmanlığını yapabilen, gerektiğinde bakım ve tedavilerini üstlenebilen bir bireydir. Sağlık Bakanlığı 2018 yılında itibaren İŞKUR aracılığı ile bu okullardan mezunların Klinik Destek Personeli olarak 6 bin 900 kişinin atamasını yapmış 2019 yılında da aynı alımın devam edeceğini belirtmiştir” diye konuştu.