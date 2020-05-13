İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisini polis yakaladı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gözlem altına alındı.


Öksürük ve yüksek ateşi olduğu fark edilen N.D. isimli kadın çarşı esnafı tarafından ihbar edildi. Kadının bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri şüpheliyle temasa geçmek isteyince kadın sağlık ekiplerinden kaçtı. Kadın polislerin kısa sürede yakaladığı N.D. güvenli bölgede kontrol altına alınarak bekletildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının yapılan kontrollerde ateşinin yüksek çıktığı ve gözlem altına alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.