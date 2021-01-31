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Sahipsiz Ata Akşehir Belediyesi sahip çıktı

Konya’nın Akşehir İlçesi İstasyon Mahallesinde terk edilmiş ve güçmüş bir şekilde sahipsiz ata Akşehir Belediyesi sahip çıktı.

Konya'nın Akşehir İlçesi İstasyon Mahallesinde terk edilmiş ve güçmüş bir şekilde sahipsiz ata Akşehir Belediyesi sahip çıktı.


İstasyon Mahallesinde terkedilmiş ve güçten düşmüş bir şekilde sahipsiz bir atın dolaştığını gören vatandaşlar durumu Akşehir Belediyesi'ne ihbar etti. Akşehir Belediyesi veterineri eşliğinde atın bulunduğu yere giden ekipler, açlıktan ve yorgunluktan güçsüz düşmüş hayvanı araca yükleyerek Akşehir Hayvan Pazarı'ndaki kapalı bölümde tedavisine başladı.


Sahipsiz atın tedavi edileceğini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Hayvansever hemşehrilerimiz tarafından ihbar edilen sahipsiz ata ekiplerimiz tarafından müdahale edilerek, hayvan belediyemize ait kapalı mekanda veterinerimiz tarafından tedavi edilmektedir. Tedavisinin ve gücünü toplamasının ardından bu atımızı sahiplendireceğiz” dedi.

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