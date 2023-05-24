Sahte alkol üreten baba ve 2 oğlu yakalandı

Konya'da bir kişinin sahte içkiden dolayı fenalaşması üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 adrese düzenlediği operasyonda 392 litre sahte alkol, 320 litre etil alkol, 447 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerince ülkenin güvenliğine, ekonomisine ve insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdit ve zararlar nedeniyle kaçak, sahte alkollü içki üretim ve ticaretine yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediliyor. Polis ekipleri, M.Ş. isimli bir şahsın alkollü içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılması üzerine harekete geçti. Hastanede tedavi altına alınan M.Ş.'nin sağlık durumunun ağır olması sebebiyle olayla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda M.Ş.'nin alkollü içki satın aldığı iddia edilen şahsın adresini tespit etti.

Evden yüzlerce litre sahte içki ve alkol üretim malzemesi çıktı

2 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, yaptığı aramada içki imalathanesi olarak kullanılan evin alt dairesinde 392 litre sahte alkol, 320 litre etil alkol, 447 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen ve daha öncede benzer şekilde çok sayıda suç kaydı olan M.T. (61) ve oğulları B.T. (36) ile Z.T. (38) polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.