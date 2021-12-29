Sahte içki üretilen eve baskın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir şahsın evinde sahte içki yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesi Taraşcı Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapılan bir evi tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan baskında evde içki üretimi yaptığı öğrenilen V.B. gözaltına alınırken, yapılan aramada 37,5 litre el yapımı rakı, 8,66 litre el yapımı viski, içki yapımında kullanılan 9 adet 3 litrelik boş cam şişe, 18 adet 330 mililitrelik cam şişe, 11 adet 0.5 litrelik boş pet şişe, 1 adet 30 litrelik plastik bidon ve 6,6 kilogram alkol damıtmakta kullanıldığı öğrenilen talaş ele geçirildi. Evdeki aramaların ardından gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.