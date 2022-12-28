Sahte ilanlarla 32 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

Konya'da internet sitesi üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 1 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ile Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri koordineli olarak internet sitesi üzerinden sahte ilan vererek vatandaşların dolandırıldığı ihbarını değerlendirmeye aldı. İnternet üzerinden ilan sitelerine beyaz eşya, saat, cep telefonu gibi maddi değeri yüksek olan ürünlerle sahte satış ilanı veren Servet K., ürünü satın almak isteyen vatandaşlardan 'kapora' adı altında ödeme istediği tespit edildi. 32 kişiyi bu şekilde dolandıran şüphelinin Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde oturduğu belirlendi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek internet dolandırıcısı şüpheli Servet K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin 'Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından 18 ayrı suç kaydının ve 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranması olduğu ortaya çıktı.