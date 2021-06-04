Salgın sürecinin stresini Meram Belediyesi Hobi Bahçelerinde atıyorlar

Fide dikim sezonunun başlamasıyla birlikte Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin Karahüyük Mahallesinde bulunan hobi bahçelerinde de hareketlilik arttı. Salgın sürecinin stresine ve sıkıcılığına adeta ilaç olan hobi bahçeleri, rengarenk görüntülerle huzur ve mutluluk bahçelerine dönüştü.

Sebze fidelerinin dikim zamanının gelmesiyle birlikte Meram Belediyesi Hobi Bahçeleri'nde de hareketlilik arttı. Bahçe sakinleri, bir taraftan salgın sürecinin stresini atarken diğer taraftan da doğa ile iç içe olmanın huzuru ve ürettikleri sağlıklı ürünleri tüketecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Üretmenin her dönem için önemli olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi olarak üretime katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu sebepledir ki belediyemiz öncülüğünde oluşturulan hobi bahçelerinde hemşehrilerimizi üretmeye teşvik ediyoruz. Bugünlerde hobi bahçelerimizde de hareketlilik arttı. Hobi bahçesi sakinlerimiz fide dikim vaktinin gelmesiyle birlikte fidelerini toprakla buluşturarak en sağlıklı gıdaya en kolay şekilde ulaşacak olmanın telaşını yaşıyor. Bunun yanında bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz salgın sürecinden bunalan hemşehrilerimiz burada stres atarak doğa ve toprakla buluşma fırsatı da bulmuş oluyor. Bu vesile ile ben hemşehrilerimize şimdiden hasatlarının bol ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hobi bahçesi sakinlerinden Başkan Kavuş'a teşekkür

Hobi bahçelerinin özellikle salgından korunmak, şehrin stresi ve yoğunluğundan uzaklaşmak için büyük fırsat olduğunu dile getiren bahçe sakinleri, bahçeler sayesinde salgın döneminin sıkıcılığından ve boğuculuğundan kurtulduklarını belirtti. Aileleriyle hobi bahçesinde güzel vakit geçirdiklerini ifade eden bahçe sakinleri, böyle bir imkanı sağladıkları için Meram Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.