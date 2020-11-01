Salonlar tedbirlerini aldı sporcuları bekliyor

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde geçici bir süre kapatılan spor salonları 1 Haziran 2020 tarihinde yeniden açıldı. Gerekli önlemleri alarak sporcu kabulüne başlayan salonlar vücudunu zinde tutup bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenleri bekliyor.

Konya'da 10 yıldır faaliyet sürdüren Fit Sport Center'da korona virüse karşı belirtilen tedbirler eşliğinde amatör ve profesyonel sporcuları ağırlıyor. Antrenör Özgür Oktay Gedik, yayınlanan genelgede belirtilen kurallar eşliğinde spor yapmak isteyenleri beklediklerini söyledi.

Tedbirleri eksiksiz uyguladıklarını kaydeden Antrenör Gedik, randevu ile müşteri kabulü yaptıklarını hatırlattı. Gedik şunları söyledi; “Maskesiz giriş yapılmasına izin vermiyoruz. Önlemler ile ilgili afişler asıldı, salon girişinde ve içeride uygun yerlerde el antiseptiği bulunduruyoruz. Kapasitemiz her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlendi. Müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusu değil. Sosyal mesafeyi en az 2 metre olarak uyguluyoruz. Ekipmanlar aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirildi. Giriş çıkış saatleri kaydediliyor. Antrenman haricinde maske kesintisiz kullanılıyor, çoğu müşterimiz siperlik takıyor.”

Avrupa genelinde yapılan bir araştırmada, önlemler altında açılan spor salonlarında korona virüs riskinin oldukça düşük olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Gedik, düzenli egzersiz yapmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı da virüse karşı koruduğunun tespit edildiğini sözlerine ekledi.