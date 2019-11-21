Saman balyası yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat04.30 sıralarında Karapınar Ereğli karayolu 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Talat K. idaresindeki 35 HA 7345 plakalı saman balyası yüklü tır, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada tır sürücüsü Talat K. ile yolcu olarak bulunan İsmet C. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.