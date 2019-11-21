İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saman balyası yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat04.30 sıralarında Karapınar Ereğli karayolu 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Talat K. idaresindeki 35 HA 7345 plakalı saman balyası yüklü tır, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada tır sürücüsü Talat K. ile yolcu olarak bulunan İsmet C. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.