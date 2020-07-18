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Saman yüklü kamyon devrildi

Konya’nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan saman yüklü kamyon yol kenarına devrildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan saman yüklü kamyon yol kenarına devrildi.


Kaza, Yunak Yavaşlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ACY 384 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsü Alahattin K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.


Kaza maddi hasarla atlatıldı.

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