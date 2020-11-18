Şampiyon haltercilerden Başkan Akkaya'ya ziyaret

Avrupa'da ve dünyada çeşitli şampiyonluklar elde eden halter sporcuları, kulüp başkanları ve antrenörleri ile birlikte Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, halterde Dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu olan Bünyamin Sezer, Avrupa üçüncüsü Nuran Yalçın, Ak Nasreddin Kulüp Başkanı ve Milli Boksör Ömer Akdi, Ak Nasreddin Kulüp Başkan Yardımcısı ve Antrenör Sadık Kızılkuyu, Milli Halter Hakemi Beytullah Kızılkuyu ve Milli Takım Antrenörü Murat Korkmaz katıldı. Ziyarette Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de hazır bulundu.

Başkan Akkaya'ya, sporcularına ve kulüplerine verdikleri destekler için teşekkür eden heyet, önümüzdeki günlerde yapılacak şampiyonalar hakkında bilgiler vererek Başkan Akkaya'ya milli takım forması hediye etti. A

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, Akşehir'in sporun her branşında çıtayı yükseltip başarıdan başarıya koştuğunu, Akşehir Belediyesi olarak imkanlar el verdiğince spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.