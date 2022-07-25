Sanat Tasarım Atölyesi Yaz Kursları devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçesinde çocuklara farklı ufuklar açan ve bilgiyi uygulamaya geçirerek daha kalıcı bir şekilde öğrenme süreci geliştirmesine büyük katkı sağlayan Sanat ve Tasarım Atölyesi veli-çocuk kurslarıyla eğitimlerine devam ediyor.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı çatısı altında oluşturulan markalardan olan ve içerisinde bir çok sanat dalının yer aldığı sanata dair önemli ufuklar açan Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi veliler ve çocuklara çini, seramik, kağıt katlama ahşap, resim dallarında eğitim vererek onların kaliteli zaman geçirmesine katkı sağlıyor. 304 kursiyerin yer aldığı çini, seramik, kağıt katlama, ahşap, resim dallarında veli ve çocukların birlikte hünerlerini ortaya koyduğu Sanat Tasarım Atölyesi'nde pazar günleri hariç haftanın altı günü belirli periyotlarda eğitim veriliyor.

“Sanat Tasarım Atölyemizde çocuklarımız velileriyle birlikte kaliteli zaman geçiriyor”

Günümüz dijital çağında en büyük aksaklığın veli ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirememe olduğuna vurgu yapan Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bizler aileye ve aile bireylerinin bir biriyle sürekli iletişim halinde olmasına kültürümüz gereği büyük önem veriyoruz bu çerçevede Atölyesi'nde yürüttüğümüz veli-çocuk kursu da bu minvalde ortaya koyduğumuz projelerden bir tanesi. Çini, seramik, kağıt katlama ahşap, resim dallarında velileriyle birlikte hem eğitim alan hem de beraber kaliteli vakit geçiren kursiyerlerimiz sanata dair hünerlerini de ortaya koyuyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla da Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyemizde çocuklarımızın hem sosyal hayatta hem de teknolojiden uzak bir şekilde tamamıyla enerjilerini atabilecekleri bir alan oluştu. Ben tüm ailelerimizin ve çocuklarımızın bu eğitimlerden çok istifade edeceklerine inanıyorum ve onlara başarılar diliyorum” dedi.