Sanat Tasarım Atölyesi yaz kursları sergi ile son buldu

Konya'nın merkez Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi yaz dönemi kursları atölyede eğitim alan çocukların el becerilerinden oluşan sergi ile yaz dönemini sonlandırdı.

Selçuklu Belediyesinin sanat temasıyla kurduğu buradan eğitim alan çocukların el becerilerini geliştirerek yeni ufuklar kazandıkları Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesinde yaz sonu sergi heyecanı yaşandı. Dönem boyunca çini, seramik, kağıt katlama, ahşap, resim atölyelerinde eğitim alan çocuklar hünerlerini hazırladıkları yaz sonu sergisi ile görücüye çıkardı. Atölyelerden tüm branşlarda toplam 280 öğrenci eğitim aldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erkan Yakışır ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da düzenlenen sergiye katılarak çocukların bu mutlu gününe ortak oldu.

“Çocuklarımız kendilerini sanatla daha iyi yetiştirecekler”

İnsani değerlere ulaşmada sanatın ve kültürün çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımızı ve ailelerini böyle bir arada görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm ailelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü sizler çocuklarınıza bu ilgiyi, bu alakayı göstermeseydiniz burada olamazdık. Selçuklu'da çocuklarımızın çok daha iyi, çok daha kaliteli hizmet alabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Tabi bu çalışmalar sadece kış döneminde kalmıyor, yaz döneminde de çok yoğun faaliyetler yürütüyoruz. Çok mutluyum çünkü; bir yaz boyunca binlerce öğrencimiz, binlerce çocuğumuz bizlerle birlikte oldu. Spor okullarımızda on iki bin çocuğumuz yaz boyunca faaliyetlere katıldılar. Burada Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyemizde yine aynı şekilde yüzlerce çocuğumuz faaliyetlere katıldılar. Yine Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademimizde aynı şekilde yüzlerce çocuğumuz faaliyetlere katıldılar. Yine şehrimizin yeni markası olan Selçuklu Sanat Akademimizde hem gençlerimiz, çocuklarımız, hem büyüklerimiz tiyatro faaliyetlerine, müzik faaliyetlerine, kişisel gelişim faaliyetlerine katıldılar. Dolu dolu bir yaz dönemini hep birlikte geçirdik. Ben şuna inanıyorum çocuklarımıza gereken değeri verdiğimiz zaman ve çocuklarımıza fırsat verdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. Onun için çocuklarımıza güveniyoruz, çocuklarımızı sadece akademik başarı yönünden değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Onların mutlaka bireysel yetenekleri var, kabiliyetleri var. Bunları ortaya çıkartabilmeleri için onlara fırsat vermemiz gerekiyor. Biz gerekli ortamları hazırlıyoruz belediye olarak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize sınırsız bir şekilde destek veriyor. Tabi ki ailelerimizin bu şekilde teveccühüyle birlikte de işte bugün olduğu gibi bu işin meyvelerini hep birlikte alıyoruz. İnşallah bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Çocuklarımız sanatla, sporla, kültürle, müzikle dolu dolu bir şekilde kendilerini ifade edecekler, kendilerini geliştirecekler. Tabii ki onların meslek sahibi olmalarını istiyoruz, okumalarını iyi okullarda okumalarını istiyoruz ama önce insan olmaları gerekiyor. Önce insani değerlere sahip olmaları gerekiyor. Bunun en önemli yollarından biri de işte bu faaliyetler sanatla, sporla, kültürle, müzikle uğraşmaları ve insani anlamda değerlerle yüklenmeleri. Bu manada ben buradaki faaliyetlerin sadece çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek yönünde değil, onların kişisel gelişimlerine de çok önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. Burada görev alan bütün eğitmenlerimize, bütün arkadaşlarımıza, halk eğitimden görevli olan belediyemizle ve milli eğitimden görevli olan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlar da hakikaten çok büyük bir özveriyle ve gayretle çalışıyorlar. Sadece burada değil, dışarıda yaptığımız faaliyetlerle ve organizasyonlarda da birebir bu faaliyetlere, organizasyonlara katılıyorlar ve çocuklarımızla ilgileniyorlar. Bu yüzden bütün arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza ilçe milli eğitim müdürümüze, il milli eğitim müdürümüze ve burada bulunan değerli müdür yardımcımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki en başta söylediğim gibi ailelerimize teşekkürü bir borç biliyorum ve bütün çocuklarımızı da tebrik ediyorum. İnanıyorum ki çocuklarımızın ürettiği buradaki eserlerin hepsi ayrı ayrı birer sanat eseri. Bütün çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum sağ olun, var olun” dedi.

“Selçuklu Belediyemiz her zaman eğitimin destekçisi”

Güzel ve anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Selçuklu Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz SEDEP Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen okul dışı eğitim ortamları faaliyetlerinden birisi olan Sanat Tasarım Atölyesinde yaz boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve bu etkinliklerin kapanış programını bir sevgiyle sizlerin eserlerini incelemek suretiyle taçlandırmış bulunacağız. Belediyemize eğitime verdikleri destek için huzurlarınızda teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Verdiği destekler için belediyemize tekrar teşekkür ediyorum. Emeği olan bütün öğrencilerimize tebrik ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri dönemi başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi ve sergi alanını gezdi.