"Sanata Dönüşen Motifler" projesi Türk Kültürel mirası geleceğe taşınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Sosyal Bilimler MYO ortaklığında gerçekleştirilen "Sanata Dönüşen Motifler" projesinin Konya etabı çini ve seramik eğitimleri ile devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Selçuklu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Sosyal Bilimler MYO de paydaşlığını hayata geçirilen "Sanata Dönüşen Motifler" projesi İstanbul'dan sonra Konya etabı ile devam ediyor. Türk kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen proje çerçevesinde Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde Selçuklu motiflerinin çini üzerine işlenmesi üzerine etkinlikler gerçekleştiriliyor. 3 gün sürecek etkinliğin sonunda Selçuklu mirası olan tarihi bölgelerin ve motiflerin yerinde incelenmesine yönelik çeşitli gezilerin yanı sıra sergi etkinliği gerçekleştirilecek.

"Gençler Selçuklu medeniyeti izlerini keşfediyor"

Projeden her iki paydaş kurum tarafından belirlenen 18-25 yaş arasındaki toplam 14 öğrenci ve 16 proje sorumlusu olmak üzere toplam 30 kişi faydalanıyor. Projenin ilk bölümünde Konya'dan İstanbul'a giden öğrenciler için Selçuklu kültürünün tanıtımına yönelik bilgilendirme toplantısı ve Türk ve Selçuklu eserlerine yönelik müze ziyaretler gerçekleştirildi. Projenin Konya Selçuklu etabında ise İstanbul'dan gelen öğrenciler için Selçuklu Belediyesine bağlı Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde uzman eğitmenler çini atölyesinde Selçuklu motif ve desenlerinin çini uygulamaları üzerine teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştiriyor. Proje Konya'daki Selçuklu medeniyeti izlerinin gençler tarafından keşfedilmesine yönelik sergi ve çeşitli gezi faaliyetler ile sona erecek. Böylece yapılan gezilerle İstanbul ve Selçuklu dönemi desen ve motiflerin örneklerini taşıyan cami, han, kale ve medrese gibi mimari eserlerin toplumda bilinirliğinin artması da hedefleniyor. Projenin Selçuklu eserlerinin en önemli örneklerinin yer aldığı Selçuklu ilçesinin turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Proje ile ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı ise, "Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, Selçuklu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen “Sanata Dönüşen Motifler” adlı projemizin bugün ikinci ayağını Konya'da yapıyoruz. Burada Selçuk Üniversitesi'nden hocamız ve Selçuklu Belediyesi'ndeki uzman ekiple birlikte etkinliğimizi yürütüyoruz. Biz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimizin kültürel faaliyetleri ve sosyal faaliyetleri tanımaları, kendi kültürlerini tanımaları açısından böyle projeler yapmayı önemsiyoruz. Bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum” dedi.