Sanayi ve Teknoloji Varank: “Hükümet olarak sanayicimizin yanındayız”

Olağan Genel Kurul Gala Programı'nda yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak sanayicimizin yanındayız” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinin düzenlediği 23. Olağan Genel Kurulunda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyük hedeflerinin ve ulaşmak istedikleri ideallerinin olduğunu belirtti. MÜSİAD'ın kendilerini hedefe götüren bu yolda önemli bir yol arkadaşları olduğunu dile getiren Bakan Varank, “2 ay önce İstanbul'da düzenlenen ve ülkemizin en büyük uluslararası ticaret fuarı olan MÜSİAD Expo'da Türkiye'den dünyaya güzel mesajlar yollamıştık. Küresel ticaret savaşları gündemi meşgul ederken biz yeni işbirliklerini yeşertmenin ve birlikte kazanmanın peşindeyiz demiştik. Fuar alanındaki çeşitliliğe, katılımcıların gözlerindeki heyecana ve yatırım yapma şevkine bizzat şahit olmuştuk. Bugün de Konya'da diyoruz ki, üreterek büyüyecek, katma değerle gelişeceğiz. Bu amaçla sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve yatırımları teşvik etmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Sizlerin de tüm enerjinizi yatırıma ve istihdama odaklamanız önemli. Karşınıza çıkan ilk zorlukta pes etmek yerine mücadeleye daha güçlü devam etmeye ve üretimde sürekliliği sağlamaya odaklanmalısınız. Sahip olduğunuz iş gücü çok kıymetli. En ufak bir dalgalanmanın istihdam politikalarını etkilemesine izin vermemelisiniz. İz bırakacak işlerin peşinde koşmalı ve motivasyonunuzu kaybetmeksizin yolunuza devam etmelisiniz. Hükumet olarak sanayicimizin yanındayız” dedi.

"İthalata bağımlılık sorununu çözmeyi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay reel sektöre dönük önemli açıklamaları olduğunun altını çizen Bakan Varank, “Bu sene ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devletimiz üstlenecek. Geçen sene asgari ücret desteğini ilk 9 ay uygulamıştık. 9.5 milyon vatandaşımız bu destekten faydalandı ve 7.5 milyar liralık bir ödemeyi devletimizin kasasından sanayicilerimize yaptık. Asgari ücret desteğini bu sene tüm yıl inşallah uygulayacağız. Yine geçen sene tüm işletmelerimizin sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimden faydalandığını biliyorsunuz. Böylelikle 10 milyon işçiye ulaştık ve toplamda 14.7 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. 51 ilimizde 5 puanlık indirime artı 1 puan bölgesel istihdam teşvikine ekleyerek 1.5 milyon vatandaşımız için 1.5 milyar lira ekstra katkı sağladık. Bu destekler inşallah 2019 yılında da devam edecek. KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğalgaz fiyatına da yüzde 10 indirim sağladık. İmalat sanayide yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın bu yıl araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV almayacağız. Bakanlığımız TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene de toplamda 5.6 milyar lira olarak sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacağız. Bu tutarı milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunda esas alarak araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle buluşturacağız. Yerlileştirme alanında atacağımız adımlarla ülkemizin en önemli yapısal problemlerinden olan ithalata bağımlılık sorununu çözmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda yatırım, ÜR-GE ve AR-GE teşviklerimizi yerlileşme alanındaki önceliklerimizle koordineli bir şekilde kullandıracağız. Böylelikle ödemeler dengesi pozisyonumuzu güçlendirip dış finansman kaynaklı kırılganlıkları da azaltmış olacağız. Siz değerli sanayicilerimizin OSB'lerdeki ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek adına önemli düzenlemelerimiz var. İnşallah bunları da çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı ise, MÜSİAD'ın Türkiye'nin en güzide sivil toplum örgütlerinden birisi olduğunu belirterek, “Yurt içinde 86 şubede, yurt dışında 91 ülkede 221 irtibat noktasıyla faaliyetlerini sürdürüyor. MÜSİAD'ın 86 şube arasında kendisi başarılı ve planlı çalışmalarıyla gerçekten herkese örnek oluyor. Bu yönden kendisini tebrik ediyorum. Kuruluşumuzdan bugüne kadar MÜSİAD'ın Konya'daki bütün eski başkanlarına, vefat eden tüm gönüldaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eski başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Gecemiz hayırlı olsun, Allah birlik, beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD Türkiye için vardır"

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ise MÜSİAD Konya Şubesi adına dolu dolu geçen 2 yılı geride bıraktıklarını kaydederek, “Bir yanda varlık sebebimiz olan üyelerimize yeni ufuklar açan çalışmalar yaparken bir yandan da şehrimizin geleceğine yönelik projeler ürettik. Çünkü MÜSİAD bir iş adamları derneğinden daha fazlasıdır. MÜSİAD üyeleri için vardır, Konya için vardır. MÜSİAD Türkiye için vardır. MÜSİAD'da bir faaliyet tamamlanırken bir yenisi planlanır. Asla yorulmak ve durmak yoktur. MÜSİAD, aşını, ekmeğini, hayatın tadını tuzunu paylaşmaktır, iş ahlakı, öze dönüştür. MÜSİAD Konya olarak her fırsatta dile getirdiğimiz gibi ülkemizin kalkınmasının yolu katma değer, üretim ve ihracattan geçmektedir. 2018 yılında ülkemizin açıkça ekonomik saldırıya maruz kaldığı bir yılda ihracatımızı yüzde 7 artışla 168 milyar dolara ulaştırmış olmamız pozitif bir gelişme olmakla beraber katedilecek daha çok mesafe vardır. Diğer yandan aynı yıl Konyamız ihracatını yüzde 15 artışla 1 milyar 803 milyon dolara ulaştırmıştır. Bu başarı da MÜSİAD Konya'nın da katkısının olması bizler için bir onurdur. Bu vesileyle şehrimizin ekonomisine yön veren sanayici ve iş adamlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ardından Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Programın ardından Bakan Mustafa Varank'a MÜSİAD tarafından bir hediye takdim edildi.

Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Miletvekilleri Ziya Altunyaldız, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Gülay Samancı, Selman Özboyacı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve protokol üyeleri katıldı.