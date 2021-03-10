Şanlı Türk bayrağı Konya'dan Çanakkale'ye uğurlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak Etkinliği" çerçevesinde Karaman'dan Konya'ya gelen Türk bayrağı düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak Etkinliği” çerçevesinde bayrak teslim töreni yapıldı. Konya Valiliğinde Vali Vahdettin Özkan'ın katılımıyla düzenlenen törende Karaman'dan ilinden gelen Konya'ya gelen şanlı Türk bayrağı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarında kalan gençlerimiz Esma Hatun Eser tarafından temsilci Ezgi Ünüvar'a teslim edildi.

Bayrak teslim töreniyle ilgili konuşan Vali Özkan, “Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümü vesilesiyle bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz, manevi huzurlarında tanzimle eğiliyoruz. Türk bayrağı; Türk Milletinin ve Devletin birliğini, bağımsızlığını temsil ediyor. Gençlerimizin üzerinde ittifak ettiği milli ve manevi simgemizdir. Gençlerimizin bayrak hassasiyetinin artarak devam etmesi en büyük zenginliğimizdir. 81 ilimizden gelen Bayraklar Çanakkale'de buluşacak. Hem Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünde tüm şehitlerimizi anmış olacağız hem de bayrağımızı ebediyen dalgalandırmanın kararlılığı içinde olacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bayrak sevgisini, ezan sevgisini ve vatan sevgisini daim kılsın” şeklinde konuştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin 7 bölgesinden Çanakkale'ye gönderilecek olan Şanlı Türk Bayrağı, Vali Vahdettin Özkan ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri tarafından uğurlandı.