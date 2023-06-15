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Şanlıurfaspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2.

Lig Play-off Final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor Konya'da karşı karşıya geldi. Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık


Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Abdullah Balikuv, Onur Özcan, Erhan Kartal (Sadık Baş dk. 61), Çağrı Giritlioğlu, Ahmet Aslan (İlhan Depe dk. 46), Furkan Çil (Taşkın Çalış dk. 61), Saruhan Fındıkcı (Cuma Menize dk. 73), Erhan Çelenk, Berke Bıyık (Erhan Şentürk dk. 73), Mehmet Fuat Gölbaşı


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen, Cumali Bişi (İbrahim Sürgülü dk. 87 ?), Mehmet Alp Kurt (Adem Eren Kabak dk. 67), Erkam Develi (Hüseyin Erkan dk. 77), Mert Çapar (Doğacan Diker dk. 77), Behlül Aydın (Alpay Koçaklı dk. 67), Kemal Rüzgar


Teknik Direktör: Zafer Turan


Goller: Behlül Aydın (dk. 36), Mert Çapar (dk. 52 ve 56) (Şanlıurfaspor)


Sarı kartlar: Erkam Develi, Mert Çapar (Şanlıurfaspor), Cuma Menize (Bucaspor 1928)

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