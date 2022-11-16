Sarayönü'nün kamu hizmetleri yerinde değerlendirildi

Konya Valisi Vahdettin Özkan ilk olarak Sarayönü Kaymakamı Lütfullah Göktaş'ı ziyaret ederek ilçe faaliyetleri ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında; ilçe kaymakamı ve kurum müdürlerinin katılımıyla ilçe ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda; ilçeye sunulan eğitim, sağlık ve asayiş hizmetleri, kırsal kalkınma projeleri, kırsal turizm, sulama ile ilgili konular ve çeşitli kamu yatırım talepleri değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Sarayönü OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Sarayönü Belediyesi Ahmet Hüdai Toplantı Salonu'nda Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı. Vali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda; Sarayönü OSB'nin faaliyetleri değerlendirilerek istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi. Toplantıya; Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Sarayönü Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkanı Nafiz Solak, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kulu ve OSB Müteşebbis Heyeti katıldı. Daha sonra Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak'ı ziyaret eden Özkan, ilçedeki mahalli müşterek ihtiyaçlar ve hizmetler ile koordinasyonu gerektiren konular hakkında bilgi alarak birlikte yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

Vali Özkan, Sarayönü Yeraltı Şehri kazı çalışmalarını yerinde inceledi

Özkan, Sarayönü'nde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Bizans dönemine ait yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu. Konya Müzeler Müdürlüğü tarafından kazı ve temizlik çalışmaları yapılan yeraltı şehrini gezen Özkan, Arkeolog ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz'dan yapılan çalışmalar ve yeraltı şehri halkında bilgi aldı. Özkan, Sarayönü Yeraltı Şehri ziyaretinin ardından Sarayönü Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden Bilgi, Beceri ve Teknoloji Atölyelerinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Solak'tan bilgi aldı. Özkan, daha sonra restorasyonu tamamlanan Sarayönü OSB Bölge Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu. Özkan'ın ilçedeki ziyaretleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Beşgöz Millet Bahçesinde incelemelerde bulunması ile sona erdi.