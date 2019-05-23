Şartlarına uymayan hayvan nakli jandarmaya yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde, iki farklı kamyonette veteriner sağlık raporu ve nakil belgesi olmayan 29 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çakmak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ulukışla - Ereğli Karayolunda seyreden iki aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde her 2 araçta da toplam 29 adet küçükbaş hayvanın nakil beyannamesi ve veteriner sağlık raporu olmadan sevk edildiği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince araç sürücüleri olan E.D. ve D.E. isimli şahıslara toplam 7 bin 765 lira idari para cezası uygulandı.