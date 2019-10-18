Savunma Sanayii Başkanı Demir'den silah ambargosu cevabı:

Dr. İsmail Demir, çeşitli ülkelerin uyguladığı silah ambargosuna ilişkin, "Falanca ülke silah ambargosunu başlattı, falanca ülke bunu vermeyecek. Bu gelen haber benim için çok güzel bir haber. İnanın memnun oldum. Niye, vermezseniz vermeyin biz zaten yapıyoruz dedik" dedi.

Konya Teknik Üniversitesinin 2019 akademik yılı açılış törenine katılan Dr. İsmail Demir, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parmak sallayanlara aldırılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Demir, "Şunu yaparsanız bu olur diyenlerin ne dediğine aldırmadan yürüyüp geçip kendi kararınızı verip kendi operasyonunuzu yapabiliyorsanız işte bağımsızlık budur. Çok şükür bunu yapabildik" dedi.

"Vermezseniz vermeyin biz zaten yapıyoruz dedik"

Harekat başladıktan sonra hafta içinde bazı kararların geldiğini ifade eden Demir, "Falanca ülke silah ambargosunu başlattı, falanca ülke bunu vermeyecek. Bu gelen haber benim için çok güzel bir haber. İnanın memnun oldum. Niye, vermezseniz vermeyin biz zaten yapıyoruz dedik" diye konuştu. NATO çerçevesinde ülkede konuşlu olan bataryaların olduğunu kaydeden Demir, bu İtalyan Fransız ortak yapımı bataryaların eliyle hava savunma sistemi için uzun zamandan beri görüştüklerini anlattı. Bataryayı geri çekeceklerini söylediklerini aktaran Demir, "Hisar A testlerimizin başarıyla tamamlandığını, testlerimizin hazır olduğunu, seri üretime hazır olduğunu bildirdik. Bu çok güzel bir kapak oldu tabiri caizse. Yani şunu demek istiyorum. İyi bir yürüyüşümüz var çok şükür" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kendi ikbali ve istikbali için bir karar vermesi gerektiğinde bu kararı kimsenin parmak sallamasına, tehdit etmesine bakmadan aldığını belirten Prof. Dr. Demir, Cumhurbaşkanımızın dik ve kararlı duruşuyla operasyonunu başlattıklarını söyledi.

"Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek"

Günlerce Amerikan tarafıyla güvenli bölgeyi ortak yapma çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Birleşmiş Milletler'le görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanımız diğer ülke liderlerine güvenli bölgenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştı. Güvenli bölgeden kastımızın ne olduğunu, güvenli bölge planlarımızı çok net şekilde anlattı. Hiç bir mantıklı insanın reddemeyeceği çok insani ve mantık argümanları koyduğu, çok net anlatılmış olmasına rağmen operasyon sırasında tepkilerini gördük. Demek ki burada maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Buna aldırmadan operasyonumuzu yaptık. Dün gördünüz aslında. Hedeflerimize belli şekilde ulaşmaya doğru gidiyoruz. Eğer bu sözler tutulmasa ne olur, operasyon devam eder. Biz kendi hedeflerimize ulaşana kadar kendi bildiğimizi okuruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu küresel güç vizyonu var"

Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu küresel güç vizyonu olduğunu aktaran Demir, küresel güç olmanın aslında bir dizi parametreyi içerisinde barındırdığını söyledi. Huzur ve barış istediklerini aktaran Prof. Dr. Demir, "Harita üzerinde çatışma yerlerine baktığımızda etrafımızda kazan kaynıyor. O halde biz sürekli güçlü olmak zorundayız. İyi bir yürüyüşümüz var ama koşmak zorunda olduğumuzu sürekli vurguluyoruz. Yani iyi ama yetmez. Bunu daha iyi yapmak için bilimin, teknolojinin, gayretin, daha önemlisi yüreğin ve cesaretin olduğu bir ortamda geleceğe doğru yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Teknik Üniversitesi Rektörü Babür Özçelik, Karatay Üniversitesi Rektörü Bayram Sade, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.