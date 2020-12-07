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Sazlık alandaki toprak yanması ve duman yerinde incelendi

Konya’nın Çeltik ilçesinde sazlık alanda oluşan toprak yanması ve duman İlçe Kaymakamı ve beraberindeki heyet tarafından yerinde incelendi.

Konya'nın Çeltik ilçesinde sazlık alanda oluşan toprak yanması ve duman İlçe Kaymakamı ve beraberindeki heyet tarafından yerinde incelendi.


İlçeye bağlı Karşıyaka ve Adakasım mahalleleri arasında kalan sazlık alanda toprak yanması ve yoğun duman oluştu. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Çeltik İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran ve beraberindeki heyet bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Kaymakam Vuran, "Sazlıkta meydana gelen duman ve yanmaların bir an önce çözüme kavuşturulup, halkımızın rahatsızlığını gidermek için sonuna kadar gayret edeceğiz" dedi.

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