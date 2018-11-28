Şeb-i Arus bilgilendirme toplantısı yapıldı

Konya'da 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hazreti Mevlana 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Anma Törenlerinin 81'ncisi bu yıl ‘Selam Vakti' temasıyla gerçekleştirilecek. Bir otelde anma törenleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Bu yıl 81'ncisi düzenlenecek olan anma törenlerinde yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve onların heyeti tarafından 3 bin 766 adet etkinlik düzenlenmiş bulunuyor. Türkiye'nin en etkin, en etkileyici programlarından olan, sanat ve kültür anma programları arasında belki de en başarılı Şeb-i Arus programıyla ilgili etkinlikler gördüğünüz gibi çok çeşitli alanlarda inşallah bu sene yer alacak. Bununla ilgili bizden önceki dönemde Valimiz Yakup Canbolat, Kültür Müdürlüğümüz ve değerli ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, rektörlerimizin büyük ve detaylı çalışmaları olmuş. Konunun ciddiyetine uygun şekilde arkadaşlarımız büyük bir hassasiyet içerisinde programları en ince detayına, en ince ayrıntısına kadar üzerinde durarak planlamışlar. İnşallah çok kısa bir süre sonra da bu planlanan programları hayata geçireceğiz. Herhangi bir aksaklığa meydan vermeme çabasıyla beraber hayata geçirmeye çalışacağız. İnşallah her yıl olduğu gibi 10 binlerle ifade edebileceğimiz ülkemizden ve yurt dışından gelen misafirlerimizle Hazreti Mevlana'nın ortaya koymuş olduğu düşünce, hikmet, hoşgörü, sevgi gibi çok kıymetli düşüncelerle tekrar onu hatırlayıp bir anma programı yapmayı düşünüyoruz” dedi.

“Bu sefer de büyük bir buluşma olacağına inancımız tam”

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “7-17 Aralık tarihleri arasında hem yurt içinden hem yurt dışından on binlerce misafirimizi şehrimizde ağırlıyoruz. Mevlana Kültür Merkezinde başlayacak programımız, Şeb-i Arus gecesi Büyükşehir Belediyemizin Spor ve Kongre Merkezindeki final programıyla tamamlanmış olacak. İnşallah programa Cumhurbaşkanımızın da katılmasını arzu ediyoruz. Sayın Valimiz de önümüzdeki günlerde davetiyeyi ulaştırıp kendilerini programa davet edecektir. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar bu kadar yoğunluğunun ve talaşının içerisinde Konya'ya gelmeyi ihmal etmedi. Bu sefer de büyük bir buluşma olacağına inancımız tam. Bu programların sorunsuz geçmesi için her türlü tedbir alındı. Gerekli çalışmalar yürütüldü. Gelen misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlanacaklar” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hazreti Mevlana'yı Anma Törenlerinin 81'ncisinde, sahne ve salonlarda gerçekleştirilecek olan programların 23 ana başlıktan oluşacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise, “Vuslat Yıldönümü faaliyetleri kapsamında açılış programının ardından, 15 sema, 15 mesnevi dersleri, 40 türbe önü buluşmaları, 14 sergi, 3 panel, 15 konferans, 1 ödül töreni, 1 sunum, 1 imza günü, 1 Nevbe merasimi, 17 Türk Tasavvuf müziği konseri, 15 Mesnevi sohbetleri, 47 atölye çalışmaları, 1 sempozyum, 22 Meşk, 23 söyleşi, 1 opera, 21 stantlar (Sanat Ocağı Mevlevihane), 3 bin 512 tiyatroyla birlikte toplam 3 bin 766 program gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

Düzenlenecek olan programlara destek veren üniversiteler adına konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, “Hazreti Pire hizmet etmek, Hazreti Pir'in misafirlerini ağırlamak ayrıcalıktır. Kazasız belasız, inşallah sağlık ve afiyet içerisinde programların tamamlanmasını diliyorum” dedi.