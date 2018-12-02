Şeb-i Arus Haftasında Şems-i Tebrizi Mescidi ziyaret edibilecek

Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri için Konya'ya gelecek misafirler için, çalışma alanı dışında güvenli ziyaret koridoru oluşturarak eseri 7-17 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık tutacak.

Konya genelinde tarihi eserleri restore ederek gelecek kuşaklara aktarma konusunda önemli çalımalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, Şems-i Tebrizi Mescidi ve Türbesi ile hemen yanında bulunan Emir İshak Bey Türbesi'nde restorasyon çalışması yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şems-i Tebrizi Mescidi ve Türbesi'nin 13. yüzyılda yapıldığının bilindiğini belirterek, bu önemli eserin yanında bulunan Emir İshak Bey Türbesi ile birlikte gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

"Şeb-i Arus Haftasında ziyaret edilebilecek

Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar Konya genelinde çok sayıda ecdat yadigarı eseri restore ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Medeniyetimizin önemli bir mirası olan, hem Konya için hem de Hazreti Mevlana için büyük önemi olan Şems-i Tebrizi için yaptırılan mescit ve türbede yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Yapının raspası, dış duvar taşlarının derzinin açılması yapıldı. Daha sonra da iç ve dış duvarlara enjeksiyon gerçekleştirildi. Çatı elden geçirilerek kurşunları yeniden yapıldı. Şu anda da kalem işleri devam ediyor. Şems-i Tebrizi Mescidi ve Türbesi ile hemen yanlarında bulunan Emir İshak Bey Türbesi'nin restorasyonu toplamda 1,5 milyon liraya mal olacak. Çalışmayı 2019'un yaz aylarında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri esnasında inşaat alanı dışında güvenli ziyaret koridoru oluşturarak eserin ziyaret edilmesine imkan sağlayacak.