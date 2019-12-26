Şeb-i Arus Törenlerini 39 bin 750 kişi izledi

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni (Şeb-i Arus) bilet satışlarına göre 39 bin 750 kişinin izlediğini ve törenlerin 10 milyon sosyal medya kullanıcısına ulaştığını söyledi.

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Şeb-i Arus Törenlerini değerlendiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, önceki yıllarda, ‘Birlik Vakti', ‘Kardeşlik Vakti', ‘Selam Vakti' temalarıyla işlenen törenlerin bu yıl ‘Vefa Vakti' temasıyla işlendiğini hatırlattı. Vefa Vakti vurgusunun öne çıkarıldığını aktaran Abdüssettar Yarar, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği ‘Binbirgün' Mevlevilik'te 18 Hizmet Sergisi, törenler boyunca en çok gezilen sergi oldu. Mevlana'nın Konya'sı Resim Sergisi ise Hazret-i Mevlana döneminde Konya'yı merak edenlere ışık tuttu. Minyatür sanatçısı Ülker Erke, Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil, Grafik Sanatçısı Şems Friedlander, Dünya İnançları Fotoğraf, Sanatta Hoşgörü, Mevlana'ya Saygı, İrfan Medeniyetinde Tezyini Sanatlar sergileri, 11 günde yaklaşık 60 bin kişi tarafından gezildi” dedi.

“Yaklaşık 10 milyon sosyal medya kullanıcısına ulaştı”

Posterlerin ve paylaşımların törenlere faydası olduğunu belirten Yarar, “Hazret-i Mevlana'nın Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Ma Fih, Mecalis-i Seb'a ve Rubaiyyat adlı eserlerinden seçilen vefa ile ilgili sözlerinin ve şiirlerinin eşlik ettiği posterler ve videolar, sosyal medyada İslam ahlakının temellerinden vefa kavramının hafta boyunca gündemde kalmasına hizmet etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Google, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram sayfalarında yer alan Vefa Vakti ile ilgili çalışmalar, 7-17 Aralık tarihlerinde yaklaşık 10 milyon sosyal medya kullanıcısına ulaştı” diye konuştu.

“Mevlana Müzesi 7-17 Aralık tarihlerinde 158 bin ziyaretçi sayısına ulaştı”

Yıl içinde yerli ve yabancı milyonlarca insanın gelip gördüğü Vuslat Yıldönümü törenlerinde Konya'nın kendisiyle yarıştığını anlatan Yarar, “Anma Törenleri Haftası'nda 586 acentanın verileri ve bilet satışı sonuçlarına göre, törenleri 39 bin 750 kişi izledi. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 50 artışın tespit edildiği Törenler Haftası'nda Mevlana Müzesi de kış mevsiminin ziyaretçi rekorunu kırdı. 15 Aralık günü Mevlâna Müzesi 17 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Konya'nın en soğuk günleri yaşadığı kış mevsiminin olumsuzluklarına rağmen Mevlana Müzesi 7-17 Aralık tarihlerinde 158 bin ziyaretçi sayısına ulaştı” ifadelerine yer verdi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.