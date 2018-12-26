Şeb-i Arus Törenlerini yaklaşık 200 bin kişi takip etti

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni (Şeb-i Arus) yaklaşık 200 bin kişi tarafından görüldüğünü ve takip edildiğini açıkladı.

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Şeb-i Arus Törenlerini değerlendiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bu yılki anma törenlerinde sema, müzik, sohbet, sergi, atölye çalışması ve benzeri etkinliklerin tümünde, Hazreti Mevlana'nın tasavvufi görüşlerinde önemli ve öncelikli yer tutan “Selam” kavramının bütün boyutlarıyla resmedilmeye çalışıldığını söyledi.

Uluslararası Hazreti Mevlana'yı anma törenlerinin 81. yılında, sahne, salon, açık alan ve çadırda toplam 3 bin 766 program gerçekleştirildiğini belirten Yarar, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından internet üzerinden yapılan bilet satış rakamlarına göre Mevlana Kültür Merkezi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezindeki Ahmet Özhan Konseri ve Mevlevi Mukabelesi'ni 47 bin 722 kişi izlemiş, doluluk oranı yüzde 99.74 olarak gerçekleşmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün bilet satış verilerine göre gerçek kişiler dışında 672 acente aracılığıyla bilet alınmıştır. 7 Aralık'taki Açılış Programı olan Selam Vakti Yürüyüşü ve Nevbe Merasimine 3 bin kişi, 17 Aralık'ta Hazreti Mevlana huzurunda yapılan Dua Merasimine Müzeye yapılan girişler baz alınırsa 27 bin kişi katılmıştır. Türbe önü Buluşmaları Çadırında çocuklar için yapılan etkinliklere ilköğretim okullarından gelen 600 öğrenci katılmış, Türbe önü Buluşmaları Çadırındaki müzik dinletileri ile tasavvuf ve ilgili konulardaki sohbetlere 30 bin kişi katılmıştır. Hafta boyunca İran'dan gelen misafirler için yapılan etkinliklerden Selçuklu Kongre Merkezindeki Şehram Nazıri konserine ise bin 850 İranlı katılmıştır. Sanatocağı Mevlevihane sunumları 17 bin kişi tarafından izlenmiş, 7-17 Aralık tarihlerinde Mevlana Kültür Merkezinde açılan sergiler ise yaklaşık 20 bin kişi tarafından gezilmiştir. Böylece 7-17 Aralık tarihlerinde yapılan Selam Vakti Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri yaklaşık 200 bin gerçek kişi tarafından görülmüş, takip edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.