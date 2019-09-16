SEDEP 8. yılında da eğitime değer katmaya devam edecek

Değerler eğitiminde Türkiye'ye örnek ve öncü olan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) yeni dönemde de eğitime hizmet etmeye devam edecek. SEDEP 8. yıl işbirliği protokolünde imzalar Konya Valiliğinde düzenlenen program ile atıldı.

Medeniyetin ve kültürün özünü oluşturan değerleri yeni nesillere aktarmayı görev edinen SEDEP 8. Yılında da aynı heyecan ve yeni hedeflerle eğitime değer katmayı sürdürecek. Konya Valiliğinde düzenlenen programda Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar imza töreni öncesinde SEDEP ile ilgili bir sunum yapmasıyla başladı.

"SEDEP uluslararası boyutta dikkate alınması gereken bir program"

Sunumun ardından söz alan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, değerler eğitiminin genç nesillere öğretilmesinin önemine vurgu yaparak, "Gençlerimizin dünyadaki bütün gelişmeleri en yakından takip eden, bilgi ile donanmış evlatlarımız olması bizim için önemli. Fakat bundan daha önemli olan bu yavrularımızın nasıl bir haleti ruhiye sahip oldukları, ahlaki düzeylerinin ne olduğu, çevreleriyle, akrabalarıyla, mahalleleriyle, büyükleriyle, küçükleriyle ilişkilerinin ne düzeyde olduğu, vatan, millet, bayrak gibi bizim en hassas noktalarımızdan bahsedildiğinde neler hissettikleri, milliyetçilik duygularının ne seviyede olduğu, milli ve manevi değerlerle bağlarının derecesi bence bilgiden daha önemli. Çünkü bu edinilen bilgiler insanlığın hayrına kullanılmadığı zaman bence hiçbir anlam ifade etmez, hatta zarara bile götürebilir. Onun için ben bu projeyi ilk duyduğum andan beri çok önemsiyorum, çok değer veriyorum. Arkadaşları böyle bir konuya imza attıkları için tebrik ediyorum. Bu proje bildiğiniz gibi 7 yıldır devam ediyor. Bunun inşallah 8'incisi imzalayacağız. 20'den fazla proje hazırlandığını biliyorum. Ayrıca bu projenin bir özelliği de proje üreten proje. Kendi içinde de yeni projeler üretiyor, yeni anlayışlar geliştiriyor. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da yenilikçilik teşvik ödülü almış. Gerek düşüncesiyle gerek uygulamasıyla Türkiye'den ziyade uluslararası boyutta dikkate alınması gereken bir proje. Bu vesile ile projeye emek veren belediyemizi, üniversitemizi, kaymakamlığımızı ve milli eğitim müdürlüğümüzü canı gönülden tebrik ediyorum " dedi.

"SEDEP yeni markalarıyla yoluna devam ediyor"

SEDEP'in Selçuklu Belediyesinin en önemli projesi olduğunu ve yıllar içinde kendini yenileyerek yoluna devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yıllar içerisinde projeyi geliştirerek daha farklı bir konuma getirdik. Aslında projemizin kırılma noktası geçen sene meydana geldi. Geçen sene Türkiye'de bilinen bir marka olan SEDEP'i hem ulusal hem de uluslararası boyutta daha yüksek yerlere taşımamız gerektiği düşüncesi ile SEDEP'in içinden farklı markalar çıkartmamız gerektiğini düşündük. Bunun için de geçen sene projemizin içerisinden farklı markaları çıkartmaya başardık. Sille Tabiat Okulu, Tasarım Sanat Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, Trafik Eğitim Parkı ve akademimizle birlikte projemiz artık farklı bir boyuta evrilmiş oldu. Geçen sene Trafik Parkımızın açılışını yaptık ve tam bir yıl eğitim faaliyetleri devam etti. Bu sene de inşallah aynı şekilde devam edecek. Tabiat Parkı'nda geçen sene bir pilot uygulamayı başlattık. Bu sene inşallah tam zamanlı olarak tabiat parkında da eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz günlerde yine KOP Çocuk Kütüphanemizin de açılışını yaptık. Orada da milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte eğitim faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yaz döneminde de bu eğitim faaliyetleri çocuk kütüphanemizde devam etti. Hiçbir şekilde ara vermeden eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Bununla birlikte aslında bizim hedefimiz şu çocuklarımıza okul dışında eğitim faaliyetlerini devam ettirebilecekleri şekilde daha çeşitli aktivitelerle zamanı nasıl geçirtebiliriz bunun arayışı içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

“Gençlerimizin bilinç düzeyini yükselteceğiz"

Hedeflerinin gençlerde bilinç düzeyini yükseltmek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Bunun için de Organize Sanayi Bölgelerinde öğrencilerin meslekleri daha yakından tanımaları için geziler düzenlemek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha farklı etkinlikleri de bünyenize katarak SEDEP'i geliştirmeye devam edeceğiz. SEDEP'e katkı sunan Necmettin Erbakan Üniversitesine, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Özellikle bir teşekkürü de SEDEP'in Yürütme Kurulu'na yapmak istiyorum. Çünkü onlar çok fedakarca çalışıyorlar. Biz belki programların hazırlanmasında öncülük ediyoruz ama onlar programların yürütülmesi esnasında çok fedakar bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hem bizim Selçuklu Belediyesinin Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Birimi hem de ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Necmettin Erbakan Üniversitesinden de katılımcının bulunduğu yürütme heyetimiz çok özverili bir şekilde bu işleri yürütüyorlar. Onun için onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Amacımız topluma dürüst, ahlaklı, adil ve cesur bireyler kazandırmak"

SEDEP'in örnek bir program olduğunu ve tüm Türkiye'de uygulanması gerektiğini ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Programın ‘Selçuklu' ismini alması tarihi geçmişimizi ve derinliğimizi de ifade ediyor. Bizim yüzlerce değerlerimiz var ve burada en önemli ve hassas olduğumuz 8 temel değer seçilmiş durumda. Maalesef modernleşme süreci içinde birey ve toplum olarak bu değerlerimizi kaybediyoruz. Bu değerlerin öncelikle bir bilgi halinde sunulması önemli, sonra eğitimle edinilmesi önemli ama asıl önemli olan da bireyde ahlak seviyesinde kazanımı. Şimdi burada hedef dürüst birey, adil birey, saygılı birey olmalı. Yani değerler eğitimi değil onun bir sonrası bizi çok ilgilendiriyor. Değerler kazanımı. Biz buna ahlak diyoruz zaten. Yani burada hedef topluma maalesef yitirdiğimiz, eski tarihi derinliğimizde özlediğimiz saygılı, dürüst, ahlaklı, cesur ve adil birey kazandırmak olmalı. Ben burada bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Ama burada bu proje kalmamalı, öncelikle Konya'ya daha sonra bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılmalı. Biz Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bundan sonra daha fazla katkı sağlayacağız inşallah. Bunu da gerekli görüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından SEDEP'in 8. yıl işbirliği protokolüne imzalar atıldı. Konya Valiliğinde gerçekleştirilen imza protokolüne, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve SEDEP koordinatörleri katıldı.