SEDEP geleceğe ışık tutuyor

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) Öğretmen Seminerlerinde, "Mutlu ve Başarılı Çocuklar Nasıl Yetiştirilir" konusu ele alındı.

Türkiye'nin en başarılı eğitim projesi olan SEDEP, öğrenci ve veli seminerleri ile gelecek için güvenli bir rota çizerken, öğretmenler için düzenlenen programlar ile eğitim camiasına önemli katkıda bulunuyor.

"Çocuklarımızın en iyi şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz"

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşan ve SEDEP'in başarısını getiren temel etkenin birlikte çalışma kültürü olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve velilerin yer aldığı seminerlerde, alanında uzman konuklardan azami derecede istifade ettiklerini söyledi. Selçuklu'da eğitim alanında sürdürülen Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinin 7. yılında da öğrencilere değerleri anlatmaya ve her yıl farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi birikimleriyle donanımlı nesiller olmalarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmaları en büyük hedefimizdir" dedi.

"SEDEP, Türkiye'de önemli bir marka haline geldi"

Selçuklunun markası haline gelen SEDEP kapsamında eğitim seminerlerinin geleceğe ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, SEDEP ile geride kalan 6 yıl içinde çok güzel neticeler aldıklarına dikkat çekti. Başkan Pekyatırmacı, "SEDEP kapsamında her yıl kendini yenileyen projelerimiz bizlere umut veriyor, geleceğe ışık tutuyor. Bu kapsamda çok değerli faaliyetler icra ediliyor. Türkiye'nin en iyi markası olan SEDEP programları ile çocuklarımızın değerlerini öğrenmeleri ve değerlerimizle hayatlarını sürdürmeleri hedefleniyor. Bugüne kadar çok güzel neticeler aldık. Bundan sonrada yine başarılı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tasarım ve sanat atölyelerimiz ve doğa okullarımız SEDEP'e katkı sunacak"

SEDEP'in kendini yenileyen özelliği ile yeni faaliyetlerin uygulamaya konacağının müjdesini veren Başkan Pekyatırmacı, tasarım ve sanat faaliyetleri ve Doğa Okulları ile çocukları farklı bir atmosfere taşıyacaklarını dile getirdi. Başkan Pekyatırmacı, "Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde önümüzdeki günlerde sanat ve tasarım atölyesini de kurarak burada çocuklarımızın ve gençlerimizin özgürce kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamı temin etmiş olacağız. Bununla beraber Doğa Okullarını faaliyete geçiriyoruz. Doğa okullarında çocuklarımız doğayla tabiatla evcil hayvanlarla iç içe olacaklar, toprağa bitkiye dokunacaklar, bitkilerin ve hayvanların bizim için ne denli önemli olduğunu görecekler. Aynı zamanda burada bir çocuk kütüphanemizi faaliyete geçireceğiz. Çocukların kitaplarla iç içe olmalarını sağlayacağız. Burada yapılan çalışmalarımızda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkısı çok büyük. Öğretmen ve idarecilerimizin katkısı çok büyük. SEDEP kapsamında yaptığımız faaliyetlere katkı sunan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra "Mutlu ve Başarılı Çocuklar Nasıl Yetiştirilir" sunumuyla söz alan Dr. Özgür Bolat ise, çocuklarda ödüllendirmenin gizli zararlarını anlatarak mutlu, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve başarılı çocuk yetiştirme adına önemli adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti. Son 70 yılın literatürünü taradığını, ödülün çocuğa zarar verdiği kanısında odaklandığını kaydeden Dr. Bolat, yeni bir yol haritası ile pratik çözümler ve uygulama önerileri sundu.

Ödüllün çocukların hayatında çok büyük etkisi olduğunu belirten Dr. Bolat, “Çocuk yarışmayı kazanıp ödülü alınca mutlu olur. Yani kazanma sonucunda gelen ödül keyif verir. Ama onun da riski yüksektir. Kazanmayla mutlu olan çocuk, mutlu olmak için sürekli kazanmak zorundadır. Sürekli yerini korumak zorunda hissetmek çocuğa endişe verir. Kaybedince de ödülü almadığı için kendisini cezalandırılmış hisseder. Kazanmaya bağlı bir mutluluk sürdürülebilir değildir. Onun için bir ortamda öğretmen veya aile ne kadar çok ödül kullanırsa, çocuk da o kadar performans odaklı olur ve kolay işleri seçer. Bu da gelişimi durdurur ve ilerleyemez. Onun için çocuklarımızı asla performans odaklı yetiştirmemeliyiz” diye konuştu.

Ödüllendirmenin motivasyonu artırmadığını, değerleri de öldürdüğü öğrenmeyi de olumsuz etkilediğini ifade eden Dr. Özgür Bolat, şimdiye kadar uygulanan yöntemlerin hatalı olup olmadığı yönünde önemli analizler sundu.

"Çocuğunuzu uzaktan kontrol etmeyin"

Çocuğun ödüllendirildiğinde, iç denetiminin azaldığına dikkat çeken Dr. Bolat, “Sürekli sizin denetlemeniz ve kontrol etmeniz gerekir. Bu da çocukta kısır bir döngüye dönüşür. Yani çocuğun hem başarısını hem de mutluluğunu olumsuz etkiler. Ödül aslında bir cezadır. Gerçek sevgide koşul yoktur. Bireyler ödül, koşul koyduğu için çocuğun gerçek sevgiyi yaşamasını engelliyor ve değersizlik duygusu oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.

Seminer, Dr. Özgür Bolat'ın kitaplarını imzalaması ile son buldu.

Gerçekleştirilen programa, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, SEDEP koordinatörleri, Selçuklu'da görevli öğretmenler ve idareciler katıldı.