SEDEP Sanat Tasarım Atölyesinde dersler başladı

SEDEP çatısı altında oluşturulan yeni markalardan olan Sanat Tasarım Atölyesinde ana sınıfı öğrencileri eğitime başladı. İçerisinde bir çok sanat dalının yer aldığı ve öğrencileri geleceğe hazırlarken sanat potasından da geçiren atölyede öğrenciler seramik, kağıt katlama, ahşap, resim dallarında eğitim alıyor. Tedbirlerin daha da gevşetilmesi sonrasında diğer sınıflar ve alanlar içinde eğitimler giderek artacak.

“Geleceğimiz emin ellerde”

Sanat Tasarım Atölyesinin öğrencilerin bilgiyi uygulamaya geçirerek daha kalıcı bir şekilde öğrenme süreci geliştirmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz ve biz onlara ne kadar güzel, faydalı eğitim zemini hazırlarsak geleceğimize o denli yatırım yapmış oluruz. SEDEP Sanat Tasarım Atölyesi de bu çerçevede projelendirilerek geliştirdiğimiz, çocuklarımıza çok farklı bakış açıları, bilgi birikimi ve bu birikimi gerçekte uygulamaya olanak sağlayan bir yapıya sahip. 2023 vizyonunda yer alan akademik bilginin beceriye dönüşmesi düşüncesinden hareketle teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımız kodlamayı, robot yapmayı, drone kullanmayı, akıllı ev sistemleri üretmeyi, 3D modellemeyi, simülasyonu atölyemizde öğrenecekler. Çocuklarımız sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, ahşap ve metal işleme, seramik üretimi yapabilme, resim ve kağıt katlama (origami) tasarımı yapma ve üretme, ritim becerisi gibi yeni uygulamalar öğrenen bir nesil olarak yetiştiriyorlar. Atölyemiz sadece öğrencilerin değil meslek istihdamına ihtiyaç duyan, kendini geliştirme ihtiyacı hisseden bireylerin; problem çözme, üretken ve eleştirel düşünme, etkili iletişim becerilerini geliştirilmesine katkı sağlamakta ve böylelikle toplumun üreten bireyler haline gelmesine de zemin hazırlamakta” dedi.