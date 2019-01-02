SEDEP'ten "Değerler Sokağı" ve "Kalemim Yeşeriyor" etkinliği

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında “Kalemim Yeşeriyor” etkinliği ve "Değerler Sokağı" açılışı gerçekleştirildi.

SEDEP 2018-2019 eğitim öğretim yılında da birbirinden farklı etkinliklerle eğitime değer katmaya devam ediyor. 7 yıldır toplumsal konulara parmak basarak öğrencilerin farkındalığını arttırmaya çalışan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı kapsamında Şehit İbrahim Betin İlkokulunda “Kalemim Yeşeriyor” etkinliği ve "Değerler Sokağı" açılışı gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı program kapsamında Selçuklu'da 10 okula kazandırılan "Değerler Sokağı"nın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri açılışın ardından öğrencilerin değerleri içselleştirmesi amacıyla okul koridorlarını renklendiren değerler sokağını gezdi. Açılışın ardından sınıfları gezen protokol üyeleri yine SEDEP kapsamında daha yeşil bir gelecek için doğaya saygının amaçlandığı "Kalemim Yeşeriyor" etkinliği çerçevesinde öğrencilere içerisinde farklı bitkilerin tohumlarının olduğu kurşun kalemlerden dağıttı. "Kalemim Yeşeriyor" etkinliği Selçuklu'da eğitim gören 11 bin öğrenciye yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

"SEDEP eğitime değer katıyor"

SEDEP'in sadece Konya'nın değil Türkiye'nin önemli markalarından birisi haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “SEDEP kurumların bir arada çalışma kültüründe geliştirdikleri önemli projelerden birisidir. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi olarak birlikte yürüttüğümüz program gün geçtikçe kendini yenilemeye devam ediyor. Bugün yine iki güzel iş yapıyoruz. Birincisi ‘Kalemim Yeşeriyor' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. İkincisi de “Değerler Sokağı” etkinliği ile öğrencilerimizi farklı bir atmosferle tanıştıracağız. Tüm bu etkinliklerimize katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu etkinliklerin onların başarılarına artı bir değer katacağına inanıyorum. Programa emek veren tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyor, “Değerler Sokağı”nın çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"SEDEP kişisel gelişimi destekliyor"

Yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Değerler Eğitimi Sokaklarımızın bütün okullarımızı renklendirmesini ve sokakların çalışır hale gelmesini, öğrencilerimizin o sokaklardaki güzellikleri örnek almalarını diliyoruz. Özellikle tüm bu işlerin yürütülmesinde bize büyük destek veren Selçuklu Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Eğitim önceliğimiz olmalı. Eğer insanımızı ve neslimizi eğitebilirsek birçok sıkıntıdan kurtulmuş olacağız. Böylece sokakta rahat edeceğiz, evde rahat edeceğiz, ülkemiz ve dünyada rahat edecek” dedi.