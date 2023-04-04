Sedirler Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde trafik yoğunluğunu azaltmak için önemli yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Sedirler Kavşağı'na köprülü kavşak yapım çalışmalarının başladığını söyledi. Maliyeti yaklaşık 220 milyon liraya varacak köprülü kavşağın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağına kazandıracağı köprülü kavşakla çevre yolunun trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaptıkları köprülü kavşaklara bir yenisini daha eklediklerini ifade etti. Şehir içinde kesintisiz bir trafik akışı sağlama konusunda Abdülhamid Han Caddesi, İsmail Ketenci Caddesi ve Celaleddin Karatay Caddesini hizmete açtıklarını kaydeden Başkan Altay, Karabağ, Kazakistan, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan caddelerini şehre kazandırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Başkan Altay, “Kesintisiz bir trafik için bir taraftan alternatif yollar açarken bir taraftan da köprülü kavşaklar inşa ediyoruz. Şehrin en yoğun kullanılan caddelerinden olan Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Sedirler Kavşağı'na da köprülü kavşak yapmak için çalışmalara başladık. Bu çerçevede Adana-Ankara istikametindeki servis yolumuzu açarak trafiği oradan sağlamaya başladık. Köprüde kazı çalışmalarına da bugün itibariyle başlamış olduk. Diğer servis yolları da kısa sürede açılarak trafik servis yollarından devam edecek. Sedirler Köprülü Kavşağı tamamlandığında bölge trafiği önemli ölçüde rahatlayacak ve bekleme süresi azalacak” dedi.

Maliyeti yaklaşık 220 milyon liraya varacak köprülü kavşağın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.