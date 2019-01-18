Sefa Özdemir: “Basın kartlarındaki çipler daha işlevsel olmalı”

Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonra basın kartlarının yenilenme sürecinin başlamasını olumlu olarak değerlendirdi.

Özdemir, mevcut kart sahiplerinin kayıp, yıpranma, mesleğe dönme, kurum değiştirme ve başkaca nedenlerle kart değişim ihtiyacı olan gazetecilerin basın kartlarını uzunca bir süredir alamadığını hatırlatarak, “Kartların yenilenme sürecinin başlaması son derece sevindiricidir. Bu vesile ile basın kartlarında bulunan çiplerin daha işlevsel hale gelmesi için İletişim Başkanlığının yeni vizyon doğrultusunda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki; basın kartları basın mensuplarının meslek mensubiyetini göstermekte, fiili hizmet süresi indiriminde gerek şart olmakta, toplu taşım araçları, spor müsabakaları, müze ve ören yerlerine giriş, haber takiplerinde araç kartı ile park kolaylığı imkanı sağlamaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere başka illerde toplu taşım araçlarından yararlanma için ilave belge kullanımı kart tanıtımı gibi mecburiyetlerin olması basın kartı sahibi meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. İletişim Başkanlığının basın kartlarında bulunan çipleri tüm belediyeler ile ilgili kurumlar nezdinde tanımlatacak bir sistem kurması ve uygulama güçlüklerini ortadan kaldırmasını beklemekteyiz. Ayrıca basın kartlarına dayalı olarak düzenlenen taşıt kartlarının tasarımlarının solma ve yıpranmaya dayanıklı olarak üretilmesini talep etmekteyiz” dedi.

Sefa Özdemir, basın kartı komisyonunun uzun süredir toplanmamasından kaynaklı olarak süresi dolan ve ilk defa kart alacak basın mensuplarının mağduriyet yaşadıklarını, erken emeklilik imkanından hak ettikleri halde yararlanmalarının geciktiğini, bu nedenle en kısa sürede kart komisyonunun toplanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.