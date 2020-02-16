Şehir Hastanesi Konya için yeni bir başlangıç olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Karatay Belediye Başkanı Kılca ve İl Sağlık Müdürü Koç ile birlikte inşaatı bitme aşamasına gelen Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Bin 250 yataklı ve 412 bin 187 metrekare kapalı alana sahip olan Konya Şehir Hastanesinin yapımında önemli bir yere sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Altay, 18 yılda AK Parti'nin sağlıkta çok önemli değişimler gerçekleştirdiğini vurguladı.

“Türkiye'ye örnek bir iş ortaya çıkmış”

Şehir Hastanesinin başlı başına yeni bir başlangıç olacağını kaydeden Başkan Altay, “Bu yıl içinde hastanenin açılması için her türlü çalışma yürütülüyor. Biz de belediyeler olarak, hem civardaki yolların yapılması hem buraya bir toplu taşımanın ulaştırılması için ciddi çalışma yürütüyoruz. Alaaddin-Adliye tramvayının son durağı artık Şehir Hastanesi olacak. İnşallah koordineli bir şekilde biz de insanlarımızı toplu ulaşımla ve araçla buraya ulaştırmak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Şehir Hastanesinden çok etkilendik. İnşallah Konyamıza uzun süre hizmet edecek. İçerik olarak da tüm Türkiye'ye örnek bir iş ortaya çıkmış. Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. İnşallah 2020 yılı içerisinde Konyalılar Şehir Hastanesini kullanacak” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, Şehir Hastanesinin Konya'ya ve Karatay ilçesine çok önemli katkılar sunacağını belirterek, “Şehir Hastanesinden çok etkilendik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, İl Sağlık Müdürümüze, emeği geçen firma yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da, “Belediyelerimiz her konuda bize destek oluyor. Hastanemizi açmadan alt yapı çalışmaları ve ulaşım konusunda hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene içinde bu işleri tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanımızın ufkunu buradan görüyoruz. Konya adına güzel işler oluyor” ifadelerini kullandı.