Şehir Tiyatrosu Kasım'da 6 oyunla sanatseverlerle buluşacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunan Şehir Tiyatrosunun güzel oyunlarına tüm gençleri ve tiyatro severleri davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kasım ayında Selçuklu Kongre Merkezinde sahneleyeceği 6 oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Tiyatrosu'nun birbirinden nitelikli yapımlarıyla Konya'nın kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunduğunu ifade etti. Başkan Altay, “7'den 70'e toplumun her kesimden insanımızın sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar elde ettiği tiyatro oyunlarımız, Konya Şehir Tiyatrosu farkıyla seyircilerimizin beğenisine sunuluyor. ‘Kamyon', ‘Amak-ı Hayal', ‘Keykubat', ‘Mavi Kuş' ve çocuk oyunlarından ‘Küçük Kara Balık' ile ‘Pati Kardeşliği' oyunları Kasım ayı içerisinde Selçuklu Kongre Merkezinde yine Konyalılarla buluşturacağız. Sahnelenecek 6 oyuna tüm gençlerimizi ve tiyatro severlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Taner Büyükarman tarafından tiyatroya uyarlanan ve yönetmenliğini Mustafa Uzman'ın üstlendiği “Amak-ı Hayal” adlı oyun, 11 Kasım saat 19.00'da ve 12 Kasım saat 14.00'de sahnelenecek. Oyun, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi'nin kaleme aldığı eseri konu alıyor. Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun anlatıldığı “Keykubad” adlı tarih oyununun yazarlığını Taner Büyükarman, yönetmenliğini de Hüseyin Köroğlu üstleniyor. “Altın Çağ” olarak anılan Alaeddin Keykubat dönemi ve suikastların irdelendiği oyunu, 18 Kasım saat 19.00'da, 19 Kasım'da da saat 14.00 ve 19.00'da sahnelenecek. Dağın tepesinde bozulan bir kamyonet ve aniden gelen iki köylünün köylerinde tamirci olduğunu söylemesi üzerine umutla beklenen tamircinin anlatıldığı “Kamyon” adlı eser, toplumsal gerçekleri olduğu gibi değil ama geleneksel mizah anlayışı içinde tatlandırarak sahneye taşıyor. Mehmet Baydur'un yazdığı Oktay Gürsoy'un yöneteceği eser; 25 Kasım saat 19.00'da, 26 Kasım saat 14.00 ile 19.00'da oynanacak. Özgür Kaymak tarafından oyunlaştırılan, yönetmenliğini Mustafa Uzman'ın yaptığı oyunda; tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü “Mavi Kuş”ta yolları kesişen toplumun farklı kesimlerinden yolcuların sürprizlerle dolu tuhaf yol hikayesi anlatılıyor. Mavi Kuş, 4 Kasım saat 19.00'da, 5 Kasım saat 14.00 - 19.00 saatlerinde sahnelenecek. Şehir Tiyatrosunun çocuk oyunlarından “Küçük Kara Balık” ve “Pati Kardeşliği” de Kasım ayı içerisinde çocuklarla buluşacak. İranlı yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan “Küçük Karabalık” adlı oyun, annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı merak ederek, uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceralarını konu ediliyor. Günay Ertekin'in uyarladığı ve Çağatay Çiftçi'nin yöneteceği “Küçük Kara Balık” oyunu 1 ve 8 Kasım tarihlerinde saat 10.30 ve 13.30'da sahneye konulacak. Eyüp Toru tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Fatih Dinçer'in üstlendiği “Pati Kardeşliği” adlı oyun da; artık kullanılmayan ıssız ve boş bir çocuk parkında yiyecek arayan kedilerin ve köpeklerin dostluklarını ve parkta onları istemeyen insanlara karşı dayanışmaları anlatılıyor. Oyun; 15 - 22 Kasım tarihlerinde saat 10.30 - 13.30 saatlerinde çocuklarla buluşacak.

Sanatseverler tiyatro biletlerini; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Tren Garının karşısındaki Kültür A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden satın alabiliyor.