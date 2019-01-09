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Şehirler arası yollar tırlara açıldı, bekleyen araçlar havadan görüntülendi

Konya’da aşırı soğuktan dolayı gece oluşan buzlanma sebebiyle tır, kamyon ve büyük araçlara kapatılan şehirler arası karayolları tüm araçlara açıldı.

Konya'da aşırı soğuktan dolayı gece oluşan buzlanma sebebiyle tır, kamyon ve büyük araçlara kapatılan şehirler arası karayolları tüm araçlara açıldı. Bekleyen tırların çevre yollarından gidişi havadan görüntülendi.


Konya'da yoğun kar yağışının ardından etkisini arttıran soğuk hava yollarda buzlanma ve tipiye neden oldu. Gece ilerleyen saatlerde hava sıcaklığı eksi 12 derecelere düşerken, özellikle tır ve büyük araçlarla ilgili tedbir alındı. Konya Emniyet Müdürlüğünce alınan karar doğrultusunda Konya'yı Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman, Adana, Antalya, Isparta'ya bağlayan karayolları, meydana gelebilecek muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla tır, kamyon ve büyük araçlara kapatıldı. Bu doğrultuda polis ekipleri İstanbul Çevre Yolu ve Ankara Çevre Yolu başta olmak üzere Konya'nın tüm çevre yollarında uygulama yaparak büyük araçların karayollarına çıkışına izin vermedi.


Dün saat 19.00'da başlayan uygulamada gece ilerleyen saatlerde kamyonların geçişine izin verildi. Tır ve büyük araçlar ise saat 09.30'a kadar bekledi. Yollarda yapılan çalışmaların ardından tüm karayolları saat 09.30 itibariyle tır ve büyük araç trafiğine yeniden açıldı. Yaklaşık 13 saattir beklediklerini belirten sürücüler, bu tür durumlarda kendilerine kumanya yardımıyla destek verilmesini istedi.


Tırların beklediği uzun kuyruk ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Konya Afyonkarahisar karayoluna çıkmak için kuyrukta bekleyen tırlar, yolun açılmasıyla hareket ederek yola koyuldu.

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