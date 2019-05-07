Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile merkez Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Belediyeleri tarafından Ramazan Ayı'nın ilk iftarında; Konya protokolü, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile buluştu.

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından Ramazan Ayı'nın ilk iftarında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, hep beraber Ramazan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Ramazan'ın ilk iftarında sizlerle beraber olmak bizim için çok önemli. Vatanımız için en büyük fedakarlığı yapan, kanlarını, canlarını veren şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle beraber olmak bizler için gerçekten bir onur vesilesidir. Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Ramazan sevincini buruk yaşıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, son birkaç gündür gelen şehit haberleri nedeniyle Ramazan ayını buruk bir şekilde yaşadıklarını belirtti. Türkiye'yi bölmeye, Türk milletini parçalamaya çalışanlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç fırsat vermeyeceklerini kaydeden Usta, “Ramazan ayı yardımlaşmanın, gönül almanın, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın ayıdır. Bizler mümkün olan en fazla sayıda insana ulaşarak görevimizi yerine getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Ramazan'ın ilk iftarını birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Ramazan'ın ilk iftarını vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Ramazan ayına güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Ramazan'ın Konya'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

İftar programı öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Konya Valiliği tarafından şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve berat takdim töreni düzenlendi. Şehitlerin yakınları ve gaziler Devlet Övünç Madalyalarını ve beratlarını Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın elinden aldı.

İftar programına; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, rektörler, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.