Şehit astsubay Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut, Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (39) şehit olurken, bir asker de yaralandı. Şehit Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un cenazesi İzmir'de düzenlenen törenin ardından vasiyeti üzerine defnedilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi. İlk olarak eşinin ailesinin evine getirilen cenaze burada helallik alınmasının ardından Muallimhane Camisine götürüldü. Cenaze namazının beklendiği sırada şehidin mesai arkadaşları sıra ile nöbet tutarken, şehidin eşi Sultan Bulut ve çocukları Zeynep Doğa ve Ahmet Bulut tabutun başına geldi. Sultan Bulut tabutu öperken, şehidin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un cenazesi Akyol Mezarlığında bulunan Şehitliğe defnedildi. Cenaze namazına, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.