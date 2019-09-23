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Şehit Dinçer'in eşine acı haber ulaştı

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in acı haberi, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde baba evinde bulunan eşine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde baba evinde bulunan eşine ulaştı.


Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu. Şehit askerlerden 26 yaşındaki Fikret Dinçer'in şehadet haberi Konya'nın Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'nde baba evinde bulunan eşi Şerife Dinçer'e verildi. Bir kız bebek babası olan şehit Fikret Dinçer'in anne ve babasının Antalya'da yaşadığı, şehidin, kız kardeşinin düğünü için gelecek hafta baba ocağına izne geleceği öğrenildi.


Şehidin cenazesinin Konya'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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