Şehit doktor Ekrem Karakaya'nın adı Karatay'da yaşatılacak

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan ve görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya'nın adının verildiği Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karaya Sağlıklı Hayat Merkezi'nin resmi açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi tarafından Nakipoğlu Mahallesi'ne kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi olarak 3 bölümden oluşan Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karaya Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Sağlık merkezine geçen yıl Temmuz ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu görevi başında şehit olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın adı verildi. Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, birçok alanda olduğu gibi Karatay Belediyesi olarak sağlık alanında da yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, “İlçemizin ve şehrimizin sağlık altyapısına önemli katkılar sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında temelini attığımız Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yapımını tamamladık. Karatay Belediyesi olarak sağlığa yaptığımız tek yatırım bu değil. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana Hayıroğlu ve Selim Sultan Mahallemize aile sağlığı merkezi kazandırdık. Karakulak Aile Sağlığı Merkezi'mizi de tamamlamak üzereyiz. Hayırseverlerimizle birlikte Sedirler, Akabe ve Doğuş Mahalle'mize aile sağlığı merkezlerinin inşasını başlatıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde onları da tamamlamayı düşünüyoruz. Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz sağlık yatırımlarımızın toplamı 100 milyon lirayı aşıyor” dedi.

“Aile sağlığı merkezlerini önemsiyoruz”

Nakipoğlu Mahallesi'nde aile sağlığı merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, “Burası Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği standartlarda hizmet verecek inşallah. Aile sağlığı merkezlerini önemsiyoruz. Hastanelerimizin yükünü alıyor. Yine koruyucu hekimliğin de burada uygulanıyor olması onların yükünü hafifleteceğini düşünüyoruz. 30 milyon liraya mal ettiğimiz Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'miz hemşehrilerimizin daha konforlu ortamda ve modern bir tesiste sağlık hizmeti almasına katkı sunacaktır. Bu güzel merkezimiz insanı temel alan ve sosyal belediyecilik anlayışımızın bütüncül bir yaklaşımla en güzel örneğini ortaya koymaktadır. Merkezimize geçtiğimiz yıl Temmuz ayında uğradığı menfur silahlı saldırı sonucu görevi başında şehit edilen Uzman Doktorumuz Ekrem Karakaya'nın adını verme kararı almıştık. Ben bir hekim babası olarak hekimlerin ne kadar zor şartlarda çalışarak bu mesleği kazandıklarını biliyorum. Hayatları boyunca hayat kurtaran hekimlerimizin saldırıya uğramasını da nefretle kınıyorum. Karatay hoşgörünün yanında vefanın da bir merkezidir. Bu vefanın bir gereği olarak şehit doktorumuzun adını inşallah ilelebet Karatay'ımızda yaşatacağız. Şehit doktorumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Merkezimizin Konya'mıza, Karatay'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, “Sağlık kompleksimizde, maalesef menfur bir saldırı sonucu Şehir Hastane'mizde görevi başında şehit edilen mesai arkadaşımız Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın isminin yaşatılacak olması bizler için büyük bir onur olmuştur. Bu vesileyle şehit kardeşimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, sağlıkta şiddeti ve şiddete vesile olanları nefretle kınıyorum. Tesisimiz hayırlı olsun, hizmet alan tüm vatandaşlarımıza şifaya vesile olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Çok kıymetli bir hekimimizi görevi başında menfur bir saldırıyla kaybetmiştik. Onun adı yaşıyor. Tüm görevi başında şehit olan kardeşlerimize rahmet dilerken, Cenab-ı Hakk'a tüm sağlık çalışanlarımızı her türlü musibetten, şiddetten muhafaza etsin diye dua ediyoruz” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise “Görevi başında şahadet şerbetini içmiş Ekrem kardeşimizle ilgili bu vefa ve kadirşinaslığın gösterilmiş olması bir vefanın tezahürüdür. Bu vesileyle belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu güzel tesisin inşallah insanlarımızın bireysel gelişimine, sağlığına, sıhhatine vesile olsun diye temenni ediyorum. Ekrem kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Sağlıkta, toplumda şiddet olmasın. Her türlü şiddetin sadece hukuki formel düzenlemelerle değil aynı zamanda etik değerler, alışkanlıklar, kültürel dernekler, anne babaların çocukların yetişmesi yönünde teksif olması önem arz ediyor” diye konuştu.

Protokol konuşmaların ardından Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'nin resmi açılışı, dualarla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra merkezi inceleyerek yetkililerden tesis hakkında bilgi aldı. Açılışa, protokol mensupları, Konya Şehir Hastanesi yönetimi, hastanede görevli olan ve Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın mesai arkadaşı doktorlar, hemşireler ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Merkez, 4 katlı bir kompleks şeklinde geniş bir bölgeye hizmet verecek

Bin 500 metrekare alan üzerinde, 2 bin 822 metrekare inşaat alanına sahip aile sağlığı merkezi 4 kattan oluşuyor. Bodrum katında spor ve aktivite salonları, mescitler ve yemekhane bulunuyor. Zemin katta muayene, gebe izlem, tıbbi müdahale, aşılama ve bebek izleme gibi odalar yer alıyor. 1. katta ağız-diş, sigara bırakma poliklinikleri, acil müdahale, çocuk gelişim, okul sağlığı, veri istatistiği, psikolog, sosyal çalışmacı ve dinlenme odalarıyla birlikte laboratuvar yer alıyor. 2. katta ise sorumlu hekim odası, gebe sınıf ve salonu, sağlıklı yaşlanma, diyetisyen, fizyoterapi ve kadın sağlığının ön planda tutulduğu sağlık odaları ile diyetisyen uygulama mutfağı bulunuyor. Ayrıca merkezin 20 araçlık da otoparkı mevcut.