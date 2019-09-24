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Şehit Teğmen Dinçer'in cenazesi Konya'ya getirildi

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in naaşı Konya’ya getirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in naaşı Konya'ya getirildi.


Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu. Şehit askerlerden 26 yaşındaki Fikret Dinçer'in naaşı askeri uçakla Konya Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi askeri erkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi, oluşturulan konvoyla Beyhekim Devlet Hastanesine morguna götürüldü. Bir kız bebek babası olan şehit Fikret Dinçer'in cenazesi bugün (Salı) Namazgahta kılınacak ikindi ve cenaze namazını müteakip Konya Şehitliğine defnedilecek.

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