Şehit Türk Yıldızları pilotunun cenazesi memleketine uğurlandı

Konya'da dün Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi düzenlenen törenle memleketi Trabzon'a uğurlandı.

Dün meydana gelen uçak kazasında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından rutin eğitim uçuşu için havalanan Türk Yıldızlarından Akrobasi Timinden NF-5 tipi uçak merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde boş araziye düştü. Uçak kazasında Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit pilotun cenazesinin memleketine gönderilmesi dolayısıyla 3. Ana Jet Üs Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, şehit pilotun ailesi, Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin cenazesi dua okunmasının ardından askerlerin omuzlarında uçağa taşınarak memleketine uğurlandı.